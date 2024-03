Dzień Kobiet 2024 w stylu Barbie. Było wyjątkowo słodko i różowo! Panie w Kowalewie bawiły się do białego rana!

Dzień Kobiet w stylu Barbie w Kowalewie

Rada Rodziców przy przedszkolu i szkole w Kowalewie wie, jak bawić! Te imprezy na długo zapadają w pamięci wszystkich uczestników. Nie inaczej było w sobotę, 2 lutego, kiedy zorganizowano Dzień Kobiet. Tym razem panie bawiły się w stylu Barbie! Było więc różowo, słodko i brokatowo! Był to nie tylko powrót do lat dzieciństwa, ale przede wszystkim doskonały powód do zabawy! Tego wieczoru, aż nocy było mało!

Dzień Kobiet w stylu Barbie sprawił, że atmosfera nie tylko na parkiecie była gorąca! Na panie czekała bowiem ścianka w stylizowana na pudełko od lalek Barbie. Była to najbardziej oblegana atrakcja tego wieczoru, do której ustawiały się długie kolejki! To jednak nie był koniec. Do wspólnych pląsów na parkiecie namawiał również olbrzymi miś, który zrobił olbrzymią furorę! Każda z pań chciała choć na chwilę z nim zatańczyć. Nie zabrakło również nagród, a muzykę serował Dj Darius.