Dziś 49. urodziny fiata 126p. Ten samochód zmienił motoryzacyjne oblicze Polski. Jeździliście? ZDJĘCIA Jacek Drost

Fiat 126 - król polskich szos lat 70., maluch albo kaszlak. Samochód osobowy skonstruowany w zakładach FIAT, produkowany we Włoszech w latach 1972–1980, a w Polsce od 6 czerwca 1973 do 22 września 2000 roku (Polski Fiat 126p). W bielskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych powstawał samochód, który miał uratować władzę ludową, o którym marzyły miliony Polaków i który stał się legendą. Przeczytajcie, jakie to wtedy było w Polsce wydarzenie! Kto takim nie jeździł, ten nie ma pojęcia, co to jest radość pędzenia po drogach.