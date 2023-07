– zaznaczył przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Piotrowski. Dodał, że jest to także okazja do wsparcia misjonarzy z Polski, którzy w realizacji swojego posłannictwa potrzebują środków transportu.

– Znak błogosławieństwa kierowców i poświęcenia pojazdów ma mobilizować do mądrego korzystania z pojazdów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa drogowego

Forma składki w parafiach zależy od miejscowych zwyczajów i odbywa się przy okazji święcenia pojazdów lub do puszek po liturgiach niedzielnych w czasie Tygodnia św. Krzysztofa.

Przypomniał, że co roku, w Tygodniu św. Krzysztofa – jedna z agend komisji KEP ds. misji – MIVA Polska zaprasza kierowców i użytkowników pojazdów do udziału w akcji św. Krzysztof – jeden grosz za jeden kilometr na pojazdy misyjne.

– Z wpłat z diecezji z ubiegłego roku zebrano 3 mln 920 tys. 595 zł. To o 64 tys. 858 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy zebrano 3 mln 855 tys. 736 zł

Najmniej w 2022 r. z akcji przekazała do MIVA Polska archidiecezja lubelska – 6,9 tys. zł

Zaznaczył, że "najwięcej wpłaciła archidiecezja krakowska – 450,5 tys. zł, która ma 448 parafii. Na drugim miejscu znalazła się diecezja tarnowska mająca 454 parafie, która przesłała do MIVA Polska 287 tys. 984 zł, a licząca 414 parafii archidiecezja poznańska przekazała ponad 256 tys. zł.

Bp Piotrowski poinformował, że w 2022 r. MIVA Polska dla krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej kupiła łącznie: 41 samochodów, w tym 3 busy i jeden ambulans do misyjnego szpitala w Kamerunie; 42 motocykle (23 – do posługi misjonarzy i 19 – do posługi katechistów misyjnych); jeden quad, jedna łódź motorowa i jeden moto-furgon medyczny.

Ponadto katechiści współpracujący z polskimi misjonarzami i misjonarkami otrzymali 310 rowerów. Niepełnoprawnym na misjach przekazano 447 wózków inwalidzkich. Rozpoczęto też budowę Pływającej Przychodni – Corazón de Polonia (Serce z Polski), przeznaczonej do użytku w peruwiańskiej Amazonii.