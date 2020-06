Egzamin ósmoklasisty 2020: ODPOWIEDZI oraz ARKUSZ z zadaniami z egzaminu z języka polskiego 16 czerwca 2020

16 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie 8 klas szkół podstawowych mieli przystąpić do niego 21 kwietnia, ale przez epidemię w kraju egzamin został przełożony. Test z języka polskiego to pierwszy z trzech obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Wynik będzie miał wpływ na rekrutację do szkoły średniej. Na rozwiązanie około 20 zadań uczniowie mają 120 minut. Zadania mają formę zamkniętą i otwartą.

W tym roku w związku z pandemią Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza dodatkowy próbny egzamin dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, by mogli lepiej przygotować się do kwietniowego testu, od którego zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Egzamin odbywał się zdalnie, a każdy uczeń na własną odpowiedzialność rozwiązywały go w domu. Później można było się sprawdzić z kluczem CKE. Który wraz z arkuszem jest opublikowany też na stronie Głosu Wielkopolskiego.

egzamin ósmoklasisty 2020: arkusze i klucze[/polecane]