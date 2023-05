Egzaminatorzy na prawo jazdy będą zarabiać więcej? Zapadła decyzja

Uchwała zakłada podniesienie stawek dodatku funkcyjnego z przedziału 1200-1500 zł do 1450-1800 zł. Dodatek specjalny wzrośnie z 500 zł do 600 zł, a dodatek za uprawnienia rozszerzające (B+E, C+E, D+E) ze 100 zł do 150 zł.

Projektowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu uchwała nie powinna obciążyć budżetu ośrodków ruchu drogowego. Według projektu koszty zmian pokryją wyższe od jakiegoś czasu stawki za egzaminy na prawo jazdy, jednak przy założeniu, że nie dojdzie do znacznych ich wzrostów.