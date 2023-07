Ekspert krytykuje nasadzenia przydrożnych drzew. "Są źle zrobione i źle pielęgnowane"

– zapewniła Cieślak.

Dodała, iż "z ostatnich przeglądów dotyczących stanu drzew wynika, że około 1,5 tys. drzew, wymaga podjęcia działań".

Dr inż. Marcin Kolasiński z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z PAP sceptycznie odniósł się do danych i zapewnień GDDKiA.

– ocenił.

– Jeżdżąc drogami krajowymi obserwuję drzewa, które są wzdłuż nich nasadzone i które tam rosną od dłuższego czasu, i co do ich pielęgnacji nie mam najlepszego zdania. Starsze drzewa są cięte w niewłaściwy sposób – bardzo mocno skracane są konary, co powoduje wybijanie pędów odroślowych, które się zagęszczają. Zaczyna się wydzielać susz, co powoduje, że później gałęzie będą się obłamywać. Jest to błędnie pojmowana sztuka pielęgnacji. Zamiast poprawiać bezpieczeństwo pogarsza się je