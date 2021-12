Festiwal Młodego Widza Ale Kino! 39. edycja wyłącznie w formie online. W programie wiele filmów dla dzieci i młodzieży

39. edycja Festiwalu Młodego Widza Ale Kino!

Kolejna, 39 edycja M.F.F. Młodego Widza Ale Kino! potrwa od niedzieli, 5 do 12 grudnia. W wyniku pandemii festiwal przeniesiono w pełni do Internetu, dlatego filmy obejrzeć będzie można jedynie na platformie alekino.com. Nie będzie, jak co roku warsztatów dla nauczycieli i dzieci, wraz z pokazami filmów w poznańskich kinach.