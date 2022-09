Festiwal Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. W programie wiele produkcji dla dzieci i młodzieży. Co warto zobaczyć?

Podczas festiwalu odbędzie się premiera estońskiego filmu „Eryk Kamienne Serce” w reż. Ilmara Raaga. Oglądać, go będzie można 2 (godz. 16) i 4 (godz. 9.30) października. To historia 11-letniego Eryka, który sądzi, że ma kamień zamiast serca. Dlatego nie przeszkadza mu, że jego rodzice nie mają dla niego czasu albo że nie ma prawdziwych przyjaciół. Kiedy jego rodzina przenosi się do willi, którą odziedziczyli po cioci, odkrywa, że mieszka tam jeszcze rówieśniczka Eryka Maria i jej tata. Kiedy rodzina otrzymuje nakaz eksmisji, Maria uruchamia tajny plan sprowadzenia zaginionej matki. Nastolatkowie wyruszają w fantastyczną podróż do Świata Pomiędzy. Seans od 10 lat.

Warto zwrócić też uwagę na seans hiszpańskiej „Valentiny" (1 października godz. 10). To animowany musical o dziewczynce z zespołem Downa, która marzy o bycie tancerką na trapezie. Do tego gorąco zachęca ją ukochana babcia, która pewnego dnia znika z życia bohaterki. Valentina wyrusza w niezwykłą podróż w poszukiwaniu babci, odkrywając przy tym swoją siłę i wyjątkowość oraz ucząc się samodzielności. Seans od 6 lat.

Otwarciu festiwalu, 1 października towarzyszyć będzie wręczenie Platynowych Koziołków Studia Animoon, a po nich o godz. 12 projekcja filmu „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”. Dorastający Miś w dniu swoich urodzin chce przeżyć pierwszą w życiu przygodę i wyruszyć do legendarnej Złotej Krainy, co nie spotyka się z aprobatą lubiącego jaskiniowe pielesze i długie, spokojne drzemki Tatusia. Aby spełnić swoje marzenie, Miś będzie musiał nie tylko przekonać Tatusia, że wędrówka przez las ku Złotej Krainie może być przyjemna, ale także udowodnić, iż jest wystarczająco dorosły, by ruszyć ku nieznanej przygodzie. Seans od 5 lat.

1 października o godz. 20 projekcja filmu, który otrzymał główną nagrodę na festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Duńska „Miss Viborg” to historia zgorzkniałej, tytułowej bohaterki, która prowadzi samotne życie z psem, pełne codziennej rutyny i niespełnionych marzeń. Gdy nawiązuje nieoczekiwaną przyjaźń z 17-letnią córką sąsiadów, zbuntowaną Kate, która stale wpada w tarapaty, horyzonty starszej pani się poszerzają. Starość i młodość, uroda i brzydota stanowią dwie strony tego samego medalu w tej zabawnej, mądrej i przejmującej historii o przyjaźni.

Pasjonaci sportu powinni zwrócić uwagę na film pt. „Jestem Zlatan" (3 i 4 października o godz. 17). Opowieść o dojrzewaniu piłkarza Zlatana Ibrahimovicia na przedmieściach Malmö. Dla urodzonego w rodzinie bałkańskich imigrantów chłopca piłka nożna była wybawieniem. Jego samodzielność i niezwykły talent rozkwitły wbrew wszelkim przeciwnościom, wynosząc go na szczyt międzynarodowego futbolu i dając mu kontrakty w najlepszych klubach piłkarskich (Ajax, Juventus, Inter Mediolan, Barcelona, Paris Saint-Germain i Manchester United). Seans od 14 lat.

4 października o godz. 19.30 seans hiszpańskiego filmu pt. „Wolność”, który miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes. Nora, nastoletnia dziewczyna z bogatej rodziny, spędza lato z rodzicami i siostrą w willi ciężko chorej babci. Lekko znudzona i niezadowolona z tej sytuacji poznaje nieco starszą Libertad, córkę pomocy domowej. Nowa koleżanka wprowadza ją w zupełnie nowy świat. Fascynacja jest zabarwiona odcieniem erotyki budzącej się w głównej bohaterce. Różnice klasowe, których Nora nie jest do końca świadoma, rzutują na ich relację. Film od 15 lat.

6 października o godz. 17 projekcja filmu pt. „Gdzie jest Anne Frank?”. Kitty, wyimaginowana przyjaciółka Anne Frank, której Anne poświęciła swój dziennik, w magiczny sposób ożywa we współczesnym Amsterdamie. Kitty – przekonana o tym, że skoro sama żyje, to Anne zapewne też – wyrusza na jej trudne poszukiwania. To początek pełnej przygód i wyzwań podróży.

Lata 70. Bieda zmusza rodziców do oddania jednej z córek do bogatej rodziny zastępczej. Po 13 latach dziewczyna zostaje zwrócona. Wyrwana z życia, w którym miała wszystko - absolutną miłość, uwagę i wszystko, co z tym związane - trafia do domu, w którym jest bieda i kilkoro innych dzieci do wychowania. Zagubiona i zrozpaczona stratą próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji oraz dowiedzieć się, dlaczego matka ją porzuciła. To opis włoskiego filmu pt. „Oddana dziewczyna”. Seans od 14 lat (4 i 6 października o godz. 17).

Dla nastolatków (od 15 roku życia) proponujemy 2 (godz. 18) i 5 października (godz. 19.30) film pt. „Porady doktora Ptaka dla smutnych poetów”. To niezwykle oryginalny obraz skomplikowanego świata nastolatka, gdzie trudne relacje z rodzicami i rówieśnikami pokazane są w zabawny i mądry sposób. James jest depresyjnym nastolatkiem, który uwielbia poezję. O swoich lękach i fobiach rozmawia z wyimaginowanym psychiatrą, doktorem Ptakiem. Jednocześnie próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia starszej siostry.