Film "Święty" w kinach od 24 marca. Śledztwo w najbardziej medialnej sprawie kryminalnej PRL

Akcja filmu dzieje się w Gnieźnie i w Poznaniu w latach 80. i opowiada historię najbardziej medialnej kradzieży i śledztwa okresu PRL. Nagrania do filmu odbywały się m. in. w katedrze w Gnieźnie, a w stolicy Wielkopolski kręcono m. in. przy ulicy Święty Marcin.

- Dla wielu starszych widzów będzie to nostalgiczny powrót do swojej przeszłości i młodości, a dla młodszych film jest okazją do zobaczenia, jak świat wyglądał, kiedy nie było telefonów - przyznaje Mateusz Kościukiewicz, odtwórca roli porucznika Milicji Obywatelskiej.