Wielka premiera "Deszczowej Piosenki" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Złota era Hollywood i 100 litrów wody na scenie!

Choreografem odpowiedzialnym właśnie za przygotowanie zespołu w technice stepu jest Maciej Glaza – jak przyznają aktorzy – choreograf wyciskał z nich siódme poty .

– Rzeczywiście step jest trudny. W tej chwili jest on czymś egzotycznym i w spektaklach występuje bardzo rzadko. W kształceniu musicalowym niestety nie przykłada się do niego tak wielkiej wagi - mówi choreograf Michał Cyran - Często step kategoryzuje się jako część tańca. Z jednej strony słusznie, ale tak naprawdę to poniekąd... gra na instrumencie. Należy na niego patrzeć głównie przez pryzmat wartości rytmicznych, które musimy wystukać – to jest właśnie ta trudność. Często wydaje się, że jeśli ktoś dobrze tańczy to będzie też dobrze stepował. Jednak to niekoniecznie idzie w parze, a bardzo często jest zupełnie odwrotnie