Fundacja, która zbierała pieniądze dla chorych dzieci zniknęła. Mieli siedzibę także w Gnieźnie!

- Zostałem okradziony na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych… Na głównym koncie w fundacji miałem ponad 12 tysięcy złotych, pochodzące z imprez charytatywnych, inna część środków z akcji nie została rozliczona, a fundacja kiedy jeszcze był z nią kontakt twierdziła, że organizator imprezy sam się ze mną rozliczy w późniejszym czasie, natomiast organizator tymi środkami nie dysponuje, ponieważ miała je fundacja. Dodatkowo, jak się okazało, wiele ludzi wpłacało do fundacji środki dobrowolnie, ponieważ na profilu fundacji na facebooku pojawiały się posty zachęcające do wpłat na mnie, np. podczas mojego pobytu w szpitalu, lub moich urodzin. Środki te także do mnie nie trafiły, zatem sumując, zostałem okradziony na kwotę od kilkunastu, do kilkudziesięciu tysięcy złotych…