Galerie handlowe otwarte. Poznaniacy ruszyli na zakupy zgodnie z zasadami "nowej normalności". Szturmu na sklepy nie było

4 maja po raz pierwszy od półtora miesiąca można robić zakupy w galeriach handlowych. Ale nie bez ograniczeń. Do centrów może wejść określona liczba osób, nie działają kluby fitness, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Wyspy muszą być osłonięte, a kawiarnie i restauracje mogą sprzedawać produkty jedynie na wynos. To jednak nie zniechęciło części poznaniaków, choć kolejek przed wejściami do centrów handlowych nie było.