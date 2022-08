Gigantyczna kolejka do Palmiarni Poznańskiej. Czekali w ciemności bez prądu i odeszli z kwitkiem Maciej Szymkowiak

Długa kolejka zebrała się przed Poznańską Palmiarnią. Stali w ciemności, bez stosownych komunikatów. Niektórzy po kilka godzin. Odeszli z kwitkiem. Teraz krytykują brak stosownych komunikatów ze strony ogrodu botanicznego. Czytelnik Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W nocy z piątku na sobotę, 19/20 sierpnia 2022 r. w Poznaniu miała się odbyć ostatnia już wakacyjna Noc w Palmiarni. Nocne zwiedzanie się, jednak nie odbyło, a poznaniacy, którzy się na nie wybrali, musieli stać w długiej kolejce w ciemności. „Nie sądziłam, że to „nocne” zwiedzanie to tak dosłownie… Kto zgasił światło?” - pyta humorystycznie jedna z uczestniczek. Palmiarnia o odwołaniu wydarzenia poinformowała dopiero o godz. 22.45. W tym czasie ludzie stali w ciemnościach i nie wiedzieli, co dalej.