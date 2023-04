Groźny wypadek trzech samochodów pod Poznaniem. Siedem osób, w tym dziecko, trafiło do szpitala Nicole Młodziejewska

We wtorek wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 430 w Puszczykowie doszło do groźnego wypadku. W wyniku karambolu z udziałem trzech samochodów aż siedem osób trafiło do szpitala. Wśród nich było też dziecko.