I Kongres „Wielkopolska Europejskiej Przedsiębiorczości" w Kępnie. Gościem premier RP Mateusz Morawiecki [ZDJĘCIA]

- bardzo wyraźnie widzę wokół, jak Polki biorą sprawy w swoje własne ręce. Biorą sprawy we własne ręce, zajmują się najróżniejszymi rzeczami. Polka - wyjątkowa Europejka, ale dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości. gratuluję wszystkim kobietom, które na najróżniejszych odcinkach frontu: domowego, kariery zawodowej, godzenia work-life balance z tego co dzisiaj jest tak trudne i tak modne zarazem. Staracie się drogie panie zawsze wypracować to co najlepsze, to co najpiękniejsze, to co najważniejsze - tłumaczył premier Mateusz Morawiecki.