Znamy laureatki konkursu "Poznanianki 2023". Tegorocznej akcji towarzyszy Tydzień Kobiet

Poznański tydzień kobiet rozpocznie się 7 października a zakończy 14 października. 12 października na przykład odbędzie się spotkanie na Ewangelickiej 1. Będą tam trzy panele dyskusyjne dotyczące inkluzywności, siostrzeństwa oraz zdrowia kobiet. 13 października natomiast odbędą się trzy warsztaty: praca z ciałem, panel dotyczący pewności siebie oraz warsztat praktyk liderskich.

- dodała Lisiecka-Pawełczak.

Marta Mazurek, Radna Miasta Poznania wspomniała również o równościowej polityce Urzędu Miasta.

- To gdzie my dzisiaj jesteśmy to jest poziom wysokiego zaangażowania i zaawansowania, jeżeli chodzi o wprowadzania polityki równościowej. W 2021 roku prezydent Jacek Jaśkowiak podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. To jest taki dokument fundujący dalsze działania - czyli zobowiązanie do stworzenia równościowego planu działania. Jego propozycja jest już gotowa i będzie przekazana do konsultacji społecznych 20 października