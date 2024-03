Ikona walki z czyścicielami kamienic stoi pusta. Co dalej z domem przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu?

- Czyściciele zarabiali na tym, że doprowadzili do opróżnienia mieszkania. Za każde opróżnione mieszkanie dostawali oni nawet po kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli kogoś wystraszyli, to cała kwota była dla nich. Jeśli musieli komuś coś dać, to dostawali różnicę między tym, co klient zapłacił, a tym co mieszkaniec dostał. Właściciele tak naprawdę nigdy nie ponieśli konsekwencji tego, że skorzystali z usług czyścicieli - mówił Jarosław Urbański.