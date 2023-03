Ile wyniesie 14. emerytura? Mamy kalkulacje z i bez opodatkowania - SPRAWDŹ

Emerytura. 14. emerytura będzie wypłacona także w 2013 roku

Rząd zapowiedział wypłatę 14. emerytury również w 2023 roku, po tym jak świadczenie jednorazowe zostało po raz pierwszy wypłacone seniorom w 2021 roku. Decyzja o ponownej wypłacie 14. emerytury w 2022 roku została podjęta z uwagi na wysoką inflację. Według wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, ustawa dotycząca 14. emerytury jest już przygotowana, a zasady wypłaty świadczenia pozostaną takie same jak w poprzednim roku. Projekt ustawy ma zostać przedstawiony na Radzie Ministrów do końca marca bieżącego roku - poinformowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Wypłata 14. emerytury w 2023 roku nie jest gwarantowana ustawowo, w przeciwieństwie do 13. emerytury. Aby świadczenie mogło zostać wypłacone, konieczne jest przyjęcie odpowiednich przepisów i wygospodarowanie środków finansowych. Planowane jest wprowadzenie 14. emerytury na stałe do katalogu dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zapowiedziano także tzw. elastyczny czas wypłaty świadczenia, co oznacza brak stałego terminu wypłaty w trakcie roku kalendarzowego. Datę tę będzie wyznaczał właściwy minister, a w 2023 roku ma to być koniec sierpnia i wrzesień.