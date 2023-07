Im więcej Warta strzeli bramek na piłkarskich boiskach, tym więcej drzew pojawi się pod Poznaniem!

– podają leśnicy.

Marcin Kozubski, dyrektor marketingu i komunikacji Warty Poznań podkreśla, żako jak klub Warta chętnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

– Akcja „Ale Zasadził!” to tylko jeden z wielu projektów, które realizujemy w ramach naszej strategii ESG. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do zwiększenia zielonych obszarów w naszym regionie, a jednocześnie w pewien sposób motywować naszych zawodników do osiągania coraz lepszych wyników na boisku. Wierzymy w to, że sport i ekologia mogą iść w parze, a nasze działania w tym zakresie są dowodem na to, że klub piłkarski może być aktywnym uczestnikiem walki o lepsze jutro dla nas wszystkich. Codziennie zachęcamy naszych kibiców do aktywnego wsparcia naszych działań, bo tylko razem możemy osiągnąć więcej