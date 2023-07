Kibice Lecha Poznań ustanowili rekord ostatnich 10 lat! Piłkarze zachęcają do kupna karnetów na mecze Kolejorza w nowym sezonie

Poznajecie? Nowy nabytek Lech Poznań Ultras przeszedł pierwsze szkolenia! Pamiętajcie! TYLKO OD WAS zależy atmosfera na naszym stadionie. TYLKO OD WAS zależy czy będziemy prawdziwym - DWUNASTYM ZAWODNIKIEM Kolejorza! W tej chwili pobiliśmy rekord - sprzedanych zostało 2318 karnetów do Kotła i ta liczba cały czas rośnie! Wiemy, że stać nas na więcej. Kocioł MUSI znów stać się miejscem elitarnym, gdzie dopingowanie to nie tylko obowiązek - ale niesamowita przyjemność i świadomość, że to właśnie my możemy przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę