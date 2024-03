- Pytamy czyja to decyzja, skoro Okrąglak wyraził zgodę na częściowe zasypanie piwnic? Gdzie się podziały pieniądze przeznaczone na budowę torowiska? Dlaczego w fazie skanowania gruntu nie przewidziano rozwiązania, które umożliwiłoby wykonanie łuku tramwajowego wg. projektu? Kto poniesie za to konsekwencje? To niedopuszczalne, by ten kluczowy komunikacyjnie skręt nie powstał, skoro celem dotacji unijnej, z której finansowany jest Program Centrum, był rozwój transportu publicznego – podkreśla Anna Sokolnicka-Elzanowska.