Przygotowania do ślubu często zajmują Parom Młodym wiele czasu i energii. Przyszłe małżonki przeszukują Internet w poszukiwaniu inspiracji, które pomogą stworzyć najpiękniejszy klimat na ich ślubie. Przygotowaliśmy dla Was zbiór inspiracji dotyczących dekoracji kwiatowych na Waszym ślubie. Jakie kolory i jakie dekoracje są najczęściej wybierane przez Pary Młode na ślub?

Inspiracje ślubne. Najmodniejsze dekoracje ślubne w sezonie ślubnym 2023. Jakie kolory dominują w bukietach i na stołach Par Młodych?

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na dekoracje kwiatowe? Jest jeszcze grono Par Młodych, które nie przywiązują do kwiatów większej uwagi, a szkoda. To dekoracje tworzą niepowtarzalny klimat i czasami zmieniają sale nie do poznania. To kwiaty zdobią zdjęcia, które będą pamiątką przez długie dekady wspólnego życia.

Odpowiednie dobranie kolorów i kwiatów podkreśli charakter waszego ślubu i zamieni zwyczajną salę w magiczne miejsce

Odpowiednie dobranie kolorów i kwiatów to nic innego, jak podkreślenie Waszego stylu i osobowości. Warto więc zadbać o to, by były spójne do całego charakteru Waszego ślubu i do Was. Ważnym jest, by tę część powierzyć odpowiedniej firmie zajmującej się dekorowaniem ślubów, czyli dekoratorce lub florystce.

-Często Pary Młode decydują się na to, by samemu przygotować salę, kościół i stworzyć wszystkie dekoracje kwiatowe. I jest to ok, ale trzeba pamiętać, że często kończy się to niepowodzeniem, zszarganymi nerwami, długimi godzinami na sali, często w nocy na dzień przed ślubem, kiedy powinni się wyspać i walką z czasem- mówi jedna z poznańskich florystek. Dekoratorki mają wybitnie dużo pracy, to często wstawanie o wczesnych godzinach rannych, by dojechać na giełdę, praca pod presją czasu, by wszystko było gotowe, mocowanie się z trudnymi do przymocowania dekoracjami.

Dekoracje: Kwiaciarnia Kruk Michał Asia Dudzińscy

Jakie trendy panują w sezonie ślubnym 2023?

W 2023 roku Pary Młode postawiły na kolory. Połączenie fuksji, pomarańczy, mocnych fioletowych kolorów to hit tego lata. Chociaż w dalszym ciągu modne są dekoracje w stylu boho, błękitach czy delikatnych różach. Tak naprawdę dekoracje zależą indywidualnie od gustu i charakteru Pary Młodej.

W jaki sposób wybrać odpowiednią dekoratorkę?

Kluczowe są tutaj opinie, pozostawione przez poprzednie Pary Młode. Warto skontaktować się ze swoją wymarzoną dekoratorką i zapytać gdzie będzie dekorowała w najbliższym czasie i udać się na dekorowaną salę. Wówczas na własne oczy możecie zobacz jak wygląda taka praca.

Dobrym rozwiązaniem jest również zapytanie o polecenia innych usługodawców, np. fotografów lub filmowców, którzy są wyjątkowo doświadczeni jeśli chodzi o takie współprace. Z pewnością zaproponują Wam najlepszych usługodawców. W jaki sposób zachować dekoracje kwiatowe na dłużej? Wasze zdjęcia na tle pięknie przyozdobionej sali, albo z przepięknie prezentującym się bukietem pozostaną z Wami na wiele lat. Pomimo tego, że jest to rzecz ulotna, a kwiaty zwiędną, można je zachować na długie lata przy Was np susząc bukiet i wykonując z niego przepiękny obraz lub biżuterię.

