Pogoda w Wielkopolsce - niedziela, 6 sierpnia

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu do 20 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu do 25 mm. Na wschodzie regionu wystąpią burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 15°C na zachodzie do 21°C na krańcach wschodnich regionu.

Pogoda w Wielkopolsce - poniedziałek, 7 sierpnia

W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14°C na północy do 17°C na południu regionu.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na północy regionu do 70 km/h, południowo-zachodni.