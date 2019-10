Inwazja biedronek azjatyckich. Czy gryzą? Jak się ich pozbyć?

Czy biedronki azjatyckie są groźne?

Dostają się do naszych domów w poszukiwaniu miejsca, w którym mogą przezimować. Mogą żywić się owocami i warzywami pozostawionymi bez przykrycia. Naukowcy odnotowali przypadki, kiedy osobniki Harlequin Ladybird przegryzając skórkę winogron dostawały się do środka. Gryzą ludzi, co może prowadzić do reakcji alergicznych. Do tego, są zagrożeniem dla zwykłych biedronek siedmiokropek.

Jak odróżnić azjatycką biedronkę od miejscowej?

Warto zwrócić uwagę na kropki - arlekiny mają raczej plamy o nierównym kształcie. Wtedy jak zwykłe biedronki mają siedem małych czarnych kropek - po trzy na każdym skrzydle oraz jedną u nasady pokryw. Ilość czarnych plamek u biedronek azjatyckich może być dowolna. Niektóre w ogóle ich nie mają. Gdy chodzi o kształt, azjatyckie osobniki mają bardziej wydłużony tyłów.