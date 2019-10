Samochody Google Street View jeżdżą po miastach Wielkopolski. Będzie aktualizacja map. Które miasta odwiedzą?

Google Street View: Kiedy aktualizacja map?

Zdjęcia nie są robione w czasie rzeczywistym. Pokazują one jedynie to, co aparaty zarejestrowały w danej lokalizacji wtedy, gdy się tam znajdowały. Przetwarzanie takich zdjęć trwa długo, dlatego treści, które widzisz, mogą pochodzić sprzed kilku miesięcy lub nawet lat. W niektórych miejscach zdjęcia był robione przez wiele lat.

- Ze względu na czynniki od nas niezależne (pogoda, remonty dróg itp.) nasze samochody mogą nie jeździć lub możemy wprowadzić drobne zmiany w harmonogramie. Pamiętaj też, że podajemy konkretne miasta, ale możemy fotografować również mniejsze miejscowości w okolicy - czytamy na stronie Google.

Możliwości Google Street View:

oglądanie aktualnych zdjęć danego miejsca

oglądanie dawnych (historycznych) zdjęć

łączenie zdjęcia danego miejsca z mapą

embedowanie - umieszczanie zdjęcia np. na stronie internetowej

