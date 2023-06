Izabella Łukomska-Pyżalska prywatnie - na kanapie w domu i w bikini na jachcie! Tak mieszka i żyje milionerka

Kariera modelingowa Izabeli Łukomskiej-Pyżalskiej

Łukomska-Pyżalska jako działaczka sportowa

Głośno było o niej także, gdy objęła funkcję prezesa klubu piłkarskiego Warta Poznań (od 2011 do 30 sierpnia 2018). W 2012 roku podczas obchodów stulecia klubu Warta Poznań otrzymała srebrny medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” oraz złotą odznakę klubu KS Warta. W 2012 kandydowała do zarządu PZPN, ale bez powodzenia.

Deweloperskie firmy państwa Pyżalskich

Izabella Łukomska-Pyżalska prywatnie

- Potwierdzam, że rozwodzę się z moim mężem, Jakubem Pyżalskim. Postępowanie toczy się z mojej inicjatywy. Obraz naszej rodziny przedstawiany w mediach nie był prawdziwy. Żyłam w ciągłym strachu przed moim mężem i jego wybuchami złości, agresji i przemocy. To był także bezpośredni powód, dla którego mojemu małżonkowi została założona niebieska karta. W końcu znalazłam w sobie odwagę, aby opuścić dom, w którym nie mogłam czuć się bezpiecznie. W dalszym ciągu pozostaję prezesem Osiedla Poznańskiego i prowadzę inwestycję budowlaną. Pomimo prób zaszkodzenia spółce i mi osobiście, ( wszystkie działaniaW P wymierzone przeciwko mojej spółce są działaniami mojego małżonka ), nie ugnę się i doprowadzę do końca wszystkie aktualne i planowane inwestycje. Chciałabym także uspokoić wszystkich mieszkańców i nabywców mieszkań - próba postawienia w upadłość mojej spółki jest próbą podjętą przez mojego małżonka. Nie ma żadnych przesłanek do upadłości, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w działaniach prawnych, przed sądem. Dla dobra naszych dzieci nie będę udzielała szczegółowych informacji o procesie rozwodowym- proszę o uszanowanie tego faktu – pisze Łukomska-Pyżalska.