Jacek Jaśkowiak chce zostać prezydentem Polski. Zmierzy się z Małgorzatą Kidawą-Błońską w prawyborach Koalicji Obywatelskiej!

- Na ostatnim spotkaniu rady regionu w Swarzędzu, na którym pojawił się Schetyna, prezydent nazwisko przewodniczącego PO wymieniał kilkanaście razy. To wyglądało dość komicznie

Nie tylko Małgorzata Kidawa-Błońska wystartuje w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej. Jak się okazuje, swoje zgłoszenie do udziału w prawyborach we wtorek potwierdził także inny polityk PO.

- Osobom pracującym w urzędzie wiele razy powtarzał, że Grzegorz Schetyna mówił mu, iż widzi go jako premiera lub prezydenta. To nakręcało prezydenta podobnie, jak krytyka, która wiele razy na niego spadała. Swego czasu zaczął już nawet kompletować swój gabinet cieni - tłumaczy.

Były współpracownik Jacka Jaśkowiaka mówi nam, że start prezydenta Poznania w prawyborach ani trochę go nie dziwi.

- Samorządowcy nie powinni porzucać swojej pracy w rok po objęciu władzy, mogłoby zostać to źle odebrane nie tylko w ich miastach. Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska jest bardzo dobrą propozycją personalną, a dodatkowo osobą, która może trafić do mieszkańców mniejszych miejscowości - mówił na początku listopada Rafał Grupiński, zapytany o możliwy start Hanny Zdanowskiej i Jacka Jaśkowiaka w wyborach prezydenckich.

Co ciekawe podobnego zdania był jeszcze w ubiegłym roku sam Jacek Jaśkowiak. Po wygranych wyborach samorządowych na pytanie o możliwość startu do Parlamentu Europejskiego lub ewentualnej propozycji objęcia teki ministra odpowiadał tak: "Nie rozważam takiej propozycji. Jak się czegoś podejmuję, to kończę. Biegałem w maratonach i nigdy nie wycofałem się, wszystkie ukończyłem."

