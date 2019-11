Primark w Polsce. Sklep znanej irlandzkiej sieci otworzy się w Posnanii? Wszystko wskazuje na to, że Primark powstanie w Poznaniu

Debiut Primarka na polskim rynku był wyczekiwany od lat. W końcu, na początku tego roku spółka ogłosiła swoje wejście do Polski. Według wcześniejszych, branżowych doniesień pierwszy sklep marki ma zostać otwarty w Warszawie, w nowo powstałej Galerii Młociny. Jego powierzchnia wyniesie ok. 7 tys. mkw.

Co kupić w prezencie na mikołajki? [POMYSŁY]

Primark w Poznaniu

Co na to wskazuje? Zgodnie z wpisem do KRS siedziba spółki Primark Sklepy mieści się w Swarzędzu przy ul. Rabowickiej. Jej właścicielem jest Primark Limited. Dlatego bliższa lokalizacja marki, w Poznaniu, jest tym bardziej prawdopodobna.

Osoby związane z centrum handlowym Posnania zdradzają nam, że rozmowy na temat sprowadzenia marki Primark do Posnanii toczyły się już dłuższy czas.

Z kolei Mariusz Kania z agencji Q&A Communications, obsługującej medialnie Posnanię, przekonuje, że nic nie wie na temat planowanego otwarcia Primarku w centrum handlowym.