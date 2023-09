"Jak będą chcieli to i tak sobie załatwią". Wkrótce zakaz sprzedaży napojów energetycznych nieletnim

- Na pewno są niebezpieczne. Nie jest to napój jak każdy inny, różni się tym, że zawiera kofeinę. Kofeina jako substancja psychostymulująca uzależnia od siebie. Chodzi o to, żeby młodzi nie pili tego tym bardziej w wieku, w którym bardzo łatwo można się uzależnić od różnych rzeczy – od gier komputerowych, od internetu, komórki itd. Chodzi o to, żeby jak najmniej mieli do czynienia z substancjami uzależniającymi – przekazuje Eryk Matuszkiewicz, lekarz toksykolog ze szpitala im. Raszei.