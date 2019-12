Jak zrobić pyszne i szybkie pierniki na Boże Narodzenie 2019? Zobacz sprawdzone przepisy!

Czytaj także: Żywe karpie w Kauflandzie i Carrefourze. Nie wszystkie sklepy wycofują się ze sprzedaży żywych ryb przed świętami

Sposób przygotowania:

Miód podgrzewamy na wolnym ogniu. Dodajemy do niego masło, stale mieszając. Jak masło się roztopi - odstawiamy je, by masa się przestudziła. Dodajemy mąkę pszenną, przyprawę korzenną i łyżeczkę sody oczyszczonej rozpuszczonej w trzech łyżkach miodu. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy je, by mocno się schłodziło (optymalny czas: 2 dni w lodówce). Ciasto rozwałkowujemy około 3 mm grubości. W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Wykrajamy serduszka, choinki, dzwoneczki i inne kształty. Pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, około 12 minut.