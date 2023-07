JAPFEST 2023 - Festiwal Japońskiej Motoryzacji na Torze Poznań. Kilkaset wyselekcjonowanych aut z całej Europy. Sprawdź program i bilety

- Chcemy zmienić standard ich rehabilitacji wyposażając salę terapii zajęciowej. Pozwoli to pracować nad przywróceniem i optymalizacją sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej podopiecznych. Cel jaki sobie postawiliśmy do 20.000zł i już dziś wiemy, że znając wielkie serca naszych uczestników go zrealizujemy w mgnieniu oka! Na pewno zorganizujemy coroczne licytacje podczas gali rozdania nagród w sobotę i to właśnie tam zadzieje się magia! Jeśli macie coś wyjątkowego na tą licytację - odezwij się do nas - apelują organizatorzy.