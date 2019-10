"Je**ć PiS". Nad Wartą pojawił się wulgarny napis obrażający Prawo i Sprawiedliwość

W nocy z czwartku na piątek nad brzegiem Warty w okolicach mostu Świętego Rocha pojawił się namalowany dużymi, białymi literami napis "Je***ć PiS".

Na razie nie wiadomo, kto jest jego autorem. Niejasna jest też kwestia tego, kto powinien zająć się jego usunięciem. Miasto nie jest właścicielem betonowych płyt, na których namalowano napis. Należą one do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i najprawdopodobniej to ta instytucja będzie musiała zająć się jego likwidacją.

