Jedna rolka papieru toaletowego tygodniowo. Teatr w Poznaniu wprowadził limity dla pracowników

Maila, który został rozesłany pracownikom Polskiego Teatru Tańca, opublikował na Facebooku Poznaniator.

- W związku z nadmiernym i nieuzasadnionym zużyciem środków higienicznych (papier toaletowy) na wszystkich piętrach zostaje wprowadzony, limit 1 rolki na 1 osobę na okres tygodnia. Zaistniała sytuacja jest pokłosiem niestosowania się do polityki racjonalnego użytkowania dostępnych środków higienicznych w całym Teatrze pomimo sygnałów, że zużycie jest niewspółmierne do ilości osób i potrzeb do jakich stosowane są środki higieniczne. Od jutra proszę o zgłaszanie się do Pań sprzątających, które wydadzą każdemu z Was przysługujące środki higieniczne