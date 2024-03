Jeep Avenger e-Hybrid 2024. Pierwszy test wersji hybrydowej

Jeep Avenger e-Hybrid. Trzeci wariant

Passat to model Volkswagena, który budzi największe zainteresowanie i emocje. Obok Golfa, Tiguana czy Touarega, to właśnie o Passacie najczęściej się dyskutuje. Jedni go wielbią, inni się naśmiewają,…

Jeep Avenger e-Hybrid. Także tylko na prądzie

Trzeba wiedzieć, że silniki elektryczny i benzynowy mogą niezależnie napędzać przednią oś co w „miękkich” hybrydach nie jest takie oczywiste. Dystans jazdy „na prądzie” wynosi najwyżej 1 km, ale są sytuacje, że to wystarcza. W ten sposób np. manewry na parkingu mogą się odbywać przy wykorzystaniu tylko jednostki elektrycznej. Jest to możliwe dzięki funkcji e-parking. Natomiast w jeździe w korkach pomagają dostępne na pokładzie tego modelu funkcje e-creeping i e-queuing.

Avenger e-Hybrid jest również wyposażony w funkcję E-Boost. Pojawia się ona w czasie gwałtownego naciśnięcia pedału gazu, gdy moment obrotowy silnika elektrycznego wynoszący 55 Nm jest dodawany do momentu obrotowego zapewnianego przez silnik spalinowy. Poprawia to elastyczność przy niskich obrotach i podczas ruszania. Układ hybrydowy wspomagany przez silnik elektryczny 48 V przy wsparciu systemu BSG (Belt Starter Generator) zapewnia również płynne i szybkie przełączenia pomiędzy silnikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym.

Jeep Avenger e-Hybrid. Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Produkowany ponad od roku Jeep Avenger w tych dniach pojawia się w kolejnej wersji napędowej. Dotychczas najmniejszy z Jeepów mógł mieć pod maską albo 156-konny silnik elektryczny albo litrową, 100-konną jednostkę benzynową. Teraz kierowcy będą mogli także zdecydować się na odmianę z „miękką” hybrydą. Jest ona o tyle warta uwagi, że jest tylko o 8 tys. zł droższa od wersji z silnikiem spalinowym a korzyści z jej obecności pod maską Avengera są oczywiste, a wynikające chociażby z automatycznej skrzyni biegów, która jest w tej nowej odmianie. Od razu dodajmy, że model ten występuje wyłącznie z napędem na przednie koła, ale jeszcze w tym roku dołączy wersja czteronapędowa.

Do pierwszych jazd testowych wybrano bardzo zróżnicowane drogi od autostrad po tor off-road. Poruszając się w normalnym ruchu Avenger e-Hybrid potrzebował ok. 5,6 l/100 km. Jazdy odbywały się głównie w trybie Normal. Dodajmy, że kierowca ma jeszcze do dyspozycji tryby Eco i Sport. Zwróciliśmy uwagę na cichą prace zespołu napędowego nawet podczas jazdy z prędkościami autostradowymi. Tryb Sport amatorów ostrzejszej jazdy może nieco rozczarować, ale jego włączenie jest odczuwalne i przydawało się np. podczas wyprzedzania na autostradzie. W ruchu miejskim stawialiśmy na tryb Eco, co w praktyce objawiało się przede wszystkim tym, że każde zatrzymanie się pod światłami powodowało gaśnięcie silnika.