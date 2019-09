Jest wyrok dla ratownika, który nie zauważył tonącego na Termach Maltańskich

Do tragedii doszło w lipcu 2017 roku. 38-latek długo nie wracał do domu. Jego zaniepokojona żona zadzwoniła do Term Maltańskich, ponieważ właśnie tam pojechał jej mąż. Okazało się, że zmarł w basenie solankowym wskutek niewydolności krążeniowo-oddechowej. Do zgonu doszło ok. godziny 23, tuż przed zamknięciem obiektu, ale nikt tego nie widział, bo przy basenie zabrakło ratownika. Ciało znaleziono dopiero po dwóch godzinach, około 1 w nocy, po telefonie żony muzyka.

Więcej: Śmierć w Termach Maltańskich: ratownik przyznał w prokuraturze, że nikomu nie polecił obserwowania basenu solankowego

Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto oskarżyła koordynatora ratowników Mikołaja G. Uznała, że popełnił błąd, bo feralnego dnia nie obsadził stanowiska przy basenie solankowym. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. We wtorek został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Przez rok nie będzie mógł wykonywać zawodu ratownika.