Już niebawem za parkowanie zapłacisz więcej. Od czerwca w centrum, a miesiąc później na Jeżycach

W tym roku w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania trwa prawdziwa rewolucja, która właśnie została rozszerzona o kolejne dwie dzielnice. Wysokich opłat należy spodziewać się na Starym Mieście i części Jeżyc w ramach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania wskazuje na trzy cele, które miasto chce osiągnąć, decydując się na te – przynajmniej w części – niepopularne zmiany. Po pierwsze [wytloczenie]przyjazd autem do centrum ma stać się nieopłacalny, a preferowana winna być komunikacja publiczna.[/wytloczenie] Jednak to od samych zainteresowanych zależy, czy wybiorą się tutaj tramwajem, czy też samochodem, słono płacąc za pozostawienie go w strefie. - Po drugie zamierzamy uwolnić 15-20 procent miejsc w strefie, by zwiększyć rotację parkujących samochodów i dostępność miejsc, a po trzecie doprowadzić do tego, aby budowa parkingów kubaturowych była opłacalna – mówi Wiśniewski. I twierdzi, że obecnie na parkingu buforowym na Chwaliszewie czy pod Kaponierą dziennie jest wolnych po 200 miejsc, bo postój w strefie jest tani. Czytaj też: Droższa i większa Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu. Najpierw rewolucja dotknie centrum

Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przypomina, że to dzięki rządowi PiS samorząd może regulować stawki w strefach parkowania w zależności od podaży i popytu, a także celów, jakie chce osiągnąć. - Sami rządzący mówili, że intencją wyższych opłat jest zachęcenie inwestorów do budowy parkingów kubaturowych – zaznacza Libicki. I dodaje, że nie muszą to być wyłącznie obiekty jednofunkcyjne. - Mieszkam w centrum. W budynku jest dwupoziomowy parking, który stoi prawie pusty. Nie mam wątpliwości, że po zmianach w strefie to się zmieni. [wytloczenie]Libicki daje przykład znajomych osób, które mieszkają w Paryżu i wynajmują miejsca parkingowe w sąsiednim budynku mieszkalnym. Jego zdaniem, jest szansa, że w Poznaniu będzie podobnie, gdy opłaty w strefie wzrosną. [/wytloczenie]

- Naszym celem nie jest łupienie kierowców, ale ograniczenie ilości samochodów. Narzędziem do jego osiągnięcia jest wysokość stawki – podkreśla Libicki. - Tymi względami kierował się także rząd. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczania 65 procent wpływów ze śródmiejskiej strefy na komunikację miejską, budowę i remonty ulic, chodników, dróg rowerowych czy zieleń.

[wytloczenie]Poza zwiększeniem konkurencyjności transportu miejskiego, zwiększeniem bezpieczeństwa, uspokojeniem ruchu Libicki zwraca uwagę na jeszcze jeden pozytyw. [/wytloczenie] - To [wytloczenie]większa dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców[/wytloczenie] – wskazuje Libicki. - Osoby, które mieszkają w strefie muszą być grupą uprzywilejowaną w stosunku do tych, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Śródmiejska strefa w centrum Od 1 czerwca wchodzi w życie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum. Obejmuje ona obszar osiedla Stare Miasto (teren ograniczony od północy torami kolejowymi – od mostu kolejowego na Warcie do wiaduktu nad Libelta; od zachodu od wiaduktu nad Libelta do mostu Dworcowego z uwzględnieniem ulicy Dworcowej; od południa Matyi i Królowej Jadwigi, od wschodu Wartą – od Królowej Jadwigi do torów kolejowych).

Zmianie ulegnie wysokość opłat. Przypomnijmy, że obecnie za pierwszą godzinę trzeba tutaj zapłacić 3 zł, za drugą – 3,60 zł, za trzecią – 4,30, a za kolejne – 3 zł. To się zmieni. [wytloczenie]Po podwyżkach koszt pierwszej godziny to 7 zł, drugiej 7,40 zł, trzeciej 7,90 zł, a następnej – 7 zł. [/wytloczenie]

Na tym nie koniec.[wytloczenie] Za parkowanie trzeba będzie płacić przez sześć dni w tygodniu. Strefa będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20 oraz w soboty od godziny 8 do 18.[/wytloczenie]

Osoby nie będące mieszkańcami strefy mogą wykupić kartę abonamentową na dowolną liczbę dni – od jednego do 25. [wytloczenie]Od 1 czerwca opłata za jeden dzień wyniesie 60 zł.[/wytloczenie] Prawo do wykupienia karty abonamentowej w przypadku samochodów ekologicznych (spełniających określone normy, które precyzuje regulamin strefy) ma wyłącznie posiadacz danego pojazdu. Cena takiej karty za miesiąc wyniesie 60 zł. [wytloczenie]Samochody elektryczne są ustawowo zwolnione z jakichkolwiek opłat w strefach płatnego parkowania. [/wytloczenie] Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum zostanie oznaczona kolorem czerwonym. Korekta podwyżek w SPP [wytloczenie]Na pozostałym obszarze, który dzisiaj obejmuje Strefa Płatnego Parkowania, także zmieni się wysokość opłat.[/wytloczenie] Nowe stawki wejdą w życie również 1 czerwca. - Będą one odrobinę wyższe w stosunku do obecnych – twierdzi Libicki.

[wytloczenie]Stawka za pierwszą godzinę wzrośnie do 3,50 zł, za drugą do 4,20 zł, za trzecią do 4,90 zł, a za następne zapłacimy 3,50 zł.

Kierowcy będą musieli tutaj uiszczać opłaty od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.[/wytloczenie] Uwaga! [wytloczenie]Te zasady po 1 lipca będą odnosić się jedynie do niewielkiej części Jeżyc[/wytloczenie] – terenu ograniczonego od północy torami kolejowymi – od Kościelnej do Żeromskiego, od zachodu Żeromskiego i Przybyszewskiego – od Dąbrowskiego do Bukowskiej, od południa Bukowską – od Przybyszewskiego do Polnej, od wschodu Polną, ale bez tej ulicy – od Bukowskiej do Dąbrowskiego, Dąbrowskiego, ale bez tej ulicy – od Polnej do Kościelnej i torów kolejowych oraz do terenu w rejonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dlaczego? - Teren między Roosevelta a Kościelną i Polną zostanie objęty śródmiejską strefą – wyjaśnia Libicki.

- Z tego powodu stawka na Jeżycach zostanie podniesiona dwuetapowo. Najpierw od 1 czerwca będzie nieco skorygowana, a po miesiącu podwyższona dla części objętej strefą śródmiejską. Osoby nie będące mieszkańcami strefy mogą wykupić kartę abonamentową na dowolną liczbę dni – od jednego do 25. Od 1 czerwca opłata za jeden dzień wyniesie 30 zł. Prawo do wykupienia karty abonamentowej w przypadku samochodów ekologicznych (spełniających określone normy, które precyzuje regulamin strefy) ma wyłącznie posiadacz danego pojazdu. Cena takiej karty za miesiąc wyniesie 60 zł. Czytaj też: Na Naramowicach grasuje podpalacz samochodów. W ciągu ostatniego tygodnia doszło do dwóch pożarów [wytloczenie]1 października ZDM zamierza wprowadzić Strefę Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu[/wytloczenie]. Na Wildzie SPP ma ona objąć teren ograniczony od północy Królowej Jadwigi i Matyi (bez tych ulic), od zachodu torami kolejowymi – od mostu Dworcowego do wiaduktu na Hetmańskiej, od południa Hetmańską – od wiaduktu kolejowego na Warcie, od wschodu rzeką Wartą – od Hetmańskiej do Królowej Jadwigi.

Na Łazarzu SPP będzie obowiązywać na dwóch obszarach. Pierwszy to teren ograniczony od północy Bukowską (bez tej ulicy) – od Roosevelta do Przybyszewskiego; od zachodu Przybyszewskiego i Reymonta (bez tych ulic); od południa Hetmańską (bez tej ulicy) – od Reymonta do torów kolejowych ; od wschodu torami kolejowymi – od wiaduktu na Hetmańskiej do Bukowskiej. Drugi obejmuje Grunwaldzką – od Bukowskiej do Matejki, Święcickiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Śniadeckich – od Grunwaldzkiej do Parkowej, Zachodnią, Głogowską – od Śniadeckich do mostu Dworcowego i Roosevelta – od mostu Dworcowego do Bukowskiej.

Strefa Płatnego Parkowania będzie oznaczona kolorem niebieskim. Śródmiejska strefa na Jeżycach [wytloczenie]1 lipca zostanie utworzona Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce.[/wytloczenie] Obejmie ona obszar od Roosevelta do Polnej (teren ograniczony od północy torami kolejowymi – od Pułaskiego do Kościelnej; od zachodu Kościelną z uwzględnieniem św. Floriana; Dąbrowskiego – od Kościelnej do Polnej; Polną – od Dąbrowskiego do Bukowskiej; od południa Bukowską – od Polnej do Roosevelta; od wschodu Roosevelta – od Bukowskiej do Pułaskiego).

[wytloczenie]Zostawiając na tym obszarze samochód po 1 lipca zapłacimy więcej, choć stawki będą tutaj nieco niższe niż w śródmiejskiej strefie na Starym Mieście. Wyniosą one za pierwszą godzinę 5 zł, za drugą 6 zł, za trzecią 6,90 zł, a za następną – 5 zł.

Śródmiejska strefa na Jeżycach będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 oraz w soboty w godz. 8-18.[/wytloczenie]

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce zostanie oznaczona kolorem czerwonym. Abonament dla mieszkańców [wytloczenie]Od 1 czerwca wzrasta cena abonamentu dla mieszkańców strefy parkowania, a także zmieniają się zasady jego przyznawania.[/wytloczenie] Obecnie miesięczny koszt za pierwszy samochód wynosi 10 zł, a za każdy kolejny trzeba zapłacić 150 zł. - Utrzymuje się na tym poziomie od ponad 20 lat – przypomina dyrektor Libicki.

[wytloczenie]Od 1 czerwca stawka miesięcznego abonamentu wyniesie za pierwsze auto 30 zł i 150 zł za każde kolejne.[/wytloczenie] Osoby, które wykupią abonament na 12 miesięcy otrzymają jeden miesiąc gratis. - Zwiększony abonament będzie połączony z korzyściami, zwiększy się dostępność miejsc parkingowych – wskazuje Libicki.

Poza podwyżką stawia się też pewne warunki, bo nie każdy będzie miał prawo do abonamentu. Będą mogły go wykupić wyłącznie osoby zameldowane na stałe lub czasowo na terenie danego sektora SPP oraz płacące podatki na rzecz Poznania (trzeba będzie to potwierdzić ). Czytaj też: Poznań: Parkowanie w centrum miasta podrożeje. Mamy pokochać komunikację miejską. Zmuszać nas mają do tego podwyżki! Uwaga! Abonament przysługuje jedynie na własny samochód, służbowy lub użyczone na podstawie umowy leasingowej. Będą honorowane jedynie instytucjonalne użyczenia auta, a nie na podstawie umowy cywilnej, ponieważ było wiele przypadków nadużyć.

W jaki sposób oszukiwano? Oto przykład. Osoba mieszkająca na Piątkowie czy też poza Poznaniem użyczała starszej pani, która mieszkała na terenie strefy parkowania, swój samochód. W ten sposób uzyskiwała tani abonament, choć wspomniana seniorka nigdy nie jechała tym autem. Ba, zdarzało się, że w ogóle nie miała prawa jazdy. [wytloczenie]Osobom z niepełnosprawnością oraz kombatantom Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. będzie przysługiwać prawo do abonamentu za 5 zł miesięcznie, ale muszą być zameldowani w Poznaniu i tu płacić podatki.[/wytloczenie] Ta stawka przysługuje tylko na jedno auto. Warto przypomnieć, ze parkowanie na oznaczonych kopertach dla osób z niepełnosprawnością jest darmowe. Nowy podział na sektory Obecnie Strefa Płatnego Parkowania jest podzielona na osiem sektorów.[wytloczenie] W zależności od miejsca zameldowania mieszkaniec jest „przypisany” do danego sektora, w którym może parkować na uprzywilejowanych zasadach opłacając abonament miesięczny. [/wytloczenie]Upoważnia go do tego Identyfikator Mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania.

- Jednak niektóre sektory są bardziej napełnione i czasami jest problem z pozostawieniem auta, a mieszkaniec nie może zaparkować nieco dalej, gdzie są wolne miejsca – tłumaczy Libicki. - Tworząc większe sektory, chcemy mu dać możliwość zaparkowania na terenie całej dzielnicy.

Od 1 lipca strefa parkowania zostanie podzielona na następujące sektory: Centrum, Jeżyce, Łazarz (rejon MTP). Upusty i udogodnienia dla przedsiębiorców - Przy podwyżkach cen za parkowanie proponujemy[wytloczenie] 50-procentowy upust dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność na terenie strefy[/wytloczenie], czyli posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze objętym strefą – zapowiada Libicki. Od 1 czerwca wejdą w życie następujące zmiany. [wytloczenie]Tacy przedsiębiorcy działający na terenie Strefy Płatnego Parkowania zapłacą za 25-dniowy abonament 375 zł, natomiast w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania – 750 zł. [/wytloczenie]

W Strefie Płatnego Parkowania stawka za kopertę komercyjną na miesiąc wyniesie 600 zł czyli tyle ile obecnie. [wytloczenie]Nie będzie już kopert „czasowych” funkcjonujących od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18. Wszystkie koperty będą całodobowe.[/wytloczenie] W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce miesięczna cena koperty komercyjnej wyniesie 750 zł, natomiast w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum – 900 zł. Poszerzony zostanie obszar zatrzymania dla dostaw na dowolnym miejscu postojowym na całe Stare Miasto (ŚSPP Centrum), który obecnie jest ograniczony do okolic Starego Rynku terenu śródmiejskiego. - Jeśli wykupiło się abonament i otrzymało od ZDM zegar parkingowy, to auta dostawcze mogą zatrzymać się na 15 minut na kopertach dedykowanym dostawcom – mówi Libicki. - Teraz na podstawie identyfikatora i zegara parkingowego będzie możliwość korzystania nie tylko z kopert, ale z każdego wolnego miejsca postojowego w całym obszarze śródmiejskiej strefy Centrum.

Koszt wykupu takiego identyfikatora na sześć miesięcy wynosi 300 zł. ZDM liczy, że dzięki temu rozwiązaniu „ucywilizuje” nieco dostawy. - Cały czas borykamy się z wolną amerykanką, samochody dostawcze stoją na chodnikach, trawnikach, a czasami wręcz na skrzyżowaniach

– twierdzi Libicki. 15 minut za darmo [wytloczenie]Będzie też możliwość lokalizacji miejsc darmowego postoju do 15 minut przed szpitalami[/wytloczenie]. - Może o to wnioskować dana placówka – mówi Libicki. - Bazujemy też na naszej obserwacji. Wiemy, że [wytloczenie]jest problem przy Wielkopolskim Centrum Onkologii przy ulicy Garbary oraz szpitalu położniczym przy Polnej.[/wytloczenie] Zastanawiamy się, gdzie moglibyśmy przygotować tutaj miejsca na krótki postój. Poza wygospodarowaniem miejsca jest jeszcze jeden problem. - Większym wyzwaniem jest kwestia kontroli, aby rzeczywiście samochody zatrzymywały się jedynie na 15 minut, a nie jak dzisiaj dzieje się w przypadku kopert dla dostaw, na których parkują auta przez kilka godzin – przyznaje Libicki. - Pracujemy nad systemem informatycznym, który będzie kontrolował długość postoju.

Nowoczesne parkomaty Strefa na Wildzie i Łazarzu zostanie wyposażona w nowoczesny system parkomatów. - Umożliwi on płatność kartą płatniczą lub Blikiem – wyjaśnia Libicki. I dodaje: - Pojawi się jeszcze jedna funkcjonalność. [wytloczenie]Parkomaty zostaną wyposażone w czytnik QR kodów lub kodów paskowych [/wytloczenie]– o tym zadecyduje wykonawca strefy. Każdy bilet parkingowy będzie posiadał taki kod. Przykładając go do czytnika, będziemy mogli zapłacić tzw. opłatę dodatkową, czyli mandat za nieopłacone parkowanie lub w prosty sposób przedłużyć czas parkowania. W przyszłości stare parkomaty w centrum Poznania i na Jeżycach zostaną zastąpione nowoczesnymi urządzeniami. Ekspansja strefy ZDM rozważa poszerzenie strefy. - [wytloczenie]Problem jest na Śródce i Ostrowie Tumskim[/wytloczenie], które służą za parking buforowy dla centrum miasta – uważa Libicki. - [wytloczenie]W kolejnym roku myślimy o poszerzeniu strefy przynajmniej o te dwa obszary[/wytloczenie]. Podobnie sytuacja wygląda na Berdychowie i Piotrowie.

Rady osiedli z zachodniej części miasta – Grunwaldu i Ogrodów – sygnalizują potrzebę wprowadzenia tam strefy parkowania. - Objęcie strefą Łazarza i Wildy będzie kosztować 25 milionów złotych – przypomina Libicki. - Rozszerzenie jej na kolejne rejony miasta to koszt. Trzeba w to zainwestować pieniądze, ale też pamiętać, że strefa zarabia na siebie, a przede wszystkim porządkuje przestrzeń publiczną, podnosi konkurencyjność komunikacji miejskiej i jakość życia mieszkańców. Zobacz też:

