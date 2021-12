Kawka Bis. Rusza nabór do kolejnej edycji programu!

Od 2 stycznia do 31 lipca można ubiegać się o dofinansowanie w zmianie sposobu ogrzewania. Tegoroczna pula pieniędzy na akcję to aż 15 mln złotych, czyli aż o 5 milionów więcej niż w roku 2021.

Podwyżki cen prądu. Co zrobić, by płacić mniej?

Od 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych – do końca 2025 r.