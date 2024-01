Spółdzielnia oskarża mieszkańców o działanie na jej szkodę. W tle prokuratorskie śledztwo

Spółdzielnia nie chce przekazać dokumentów

Członkowie spółdzielni chcieli dowiedzieć się na co są przeznaczane ich pieniądze, które co miesiąc płacą w ramach czynszów. Z tego względu jeden z nich wystąpił do spółdzielni o udostępnienie faktur zapłaconych przez PSM na kwotę powyżej 10 tys. zł w 2022 roku oraz w pierwszym kwartale 2023 roku. Zastrzegł jednak, że nie interesują go faktury wystawiane przez dostawców mediów takich jak prąd, gaz, ciepło itp.

Podobne zapytanie do spółdzielni złożył inny jej członek. Tym razem dotyczyło ono faktur na podstawie których spółdzielnia od stycznia do lipca 2023 roku zapłaciła za remonty na terenie bloku nr 24 na osiedlu Bolesława Śmiałego. Domagał się także przekazania kopii umowy zawartej na podstawie przetargu, który został rozstrzygnięty pod koniec lipca ubiegłego roku.