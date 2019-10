Kibice Lecha Poznań chcą wyremontować grób w Brazylii. Spoczywa tam jeden z Powstańców Wielkopolskich

- mówi Marcin Mrówka. Za pieniądze z tegorocznej zbiórki planowany jest m.in. remont pomników powstańczych na cmentarzu św. Antoniego w Poznaniu oraz na cmentarzu w Lesznie.

Co więcej, kibice Lecha chcieliby także wyremontować grób jednego z Powstańców Wielkopolskich, który został pochowany w Sao Paulo w Brazylii. - Wiemy, że na jednym z tamtejszych cmentarzy jest pochowany Powstaniec Wielkopolski. Od roku szukamy tego grobu. Mamy nawet jego zdjęcia, ale to nie jest łatwe zadanie, biorąc pod uwagę liczbę tamtejszych cmentarzy. Jednak jeden z naszych kibiców tam przebywa i działa. To duże wyzwanie, ale jestem przekonany, że dotrzemy do tego grobu - mówi Marcin Mrówka.

Jednocześnie dodaje, że w przyszłości chciałby także dotrzeć do grobów Powstańców na Kresach Wschodnich. - Wielu Powstańców uczestniczyło w wojnie polsko-bolszewickiej i zginęło na Kresach Wschodnich - mówi Marcin Mrówka.