Kierowców i motorniczych w poznańskim MPK wciąż brakuje. Kolejnych podwyżek w tym roku nie będzie

Czy są szanse na jakiekolwiek podwyżki dla pracowników MPK w tym roku? Od września ubiegłego roku już przeprowadziliśmy 3 akcje podwyżek w firmie. Obecnie, także ze względu na sytuację gospodarczą i ekonomiczną w kraju i na świecie, niestety w tym okresie takich podwyżek na pewno nie będziemy już w stanie przeprowadzić. Trzeba pamiętać, że kalkulacja, która była sporządzana na rok 2022, nie zakładała wojny czy wzrostu o ponad 60 proc. cen części wykorzystywanych do napraw i utrzymania pojazdów. To są czynniki, które pomimo szeregu działań podjętych przez zarząd, aby optymalizować koszty, spowodowały, że te możliwości nam się skończyły. Niemniej cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorem transportu, a także z miastem kwestii regulacji na rok 2023 i również rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń dla pracowników. Pracownicy otrzymają również wypłatę z okazji dnia św. Katarzyny, patronki przewoźników, której kwota jest jeszcze ustalana oraz pomoc świąteczną w kwocie podwyższonej do 760 zł w najniższym progu dochodowym.

Jeśli chodzi o braki kadrowe, jak ta sytuacja wygląda obecnie w MPK Poznań?

Spółka cały czas prowadzi działania rekrutacyjne i dwa tygodnie temu rozpoczęły się dwa kursy. Kurs na kategorię D dla kierowców autobusów, gdzie jest 20 osób i kurs uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tramwaju. Te kursy są prowadzone przez naszą firmę regularnie co około 3 miesiące. Pokrywamy koszty tego kursu w sytuacji podpisania umowy o pracę na 3 lata. Podpisywana jest także umowa lojalnościowa. Ciągle prowadzimy rekrutację kandydatów, którzy mają już uprawnienia. Podjęliśmy decyzję, aby w przypadku chęci zatrudnienia ze strony kandydata z zewnątrz, który już ma doświadczenie w przewozie pasażerów, zaliczać jego staż pracy do naszego systemu wynagrodzeń. Dzięki temu jego wynagrodzenie będzie wyższe niż osoby zaczynającej pracę bez doświadczenia, tuż po kursie. Również prowadzimy rozmowy z agencjami pracy odnośnie do kierowców z zagranicy. Tutaj także pojawiły się pewne problemy i nimi zostaliśmy zaskoczeni we wrześniu, ale ich przyczyny nie były od nas zależne. Cały czas trwają także odejścia na emerytury. Mamy takie osoby, które przepracowały u nas po 40, niekiedy 45 lat i ich czas pracy dobiega końca. To jest proces, który wciąż trwa i nie ułatwia naszej sytuacji kadrowej.