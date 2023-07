Kierowcy przejadą pod nowymi wiaduktami kolejowymi w stronę Plewisk. Już od poniedziałku!

Wiadukt kolejowy w Plewiskach. Otwarcie w poniedziałek

Prace się jednak nie skończyły i trwają na ul. Wołczyńskiej oraz na skrzyżowaniach ul. Grunwaldzkiej z ul. Wołczyńską oraz Piwoniową - dlatego najpierw otwarty zostanie kierunek do Plewisk. Inwestor przypomina, że uruchomienie przejazdu w stronę Poznania nastąpi po wykonaniu niezbędnych robót, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani.

- To wyczekiwany moment przez wielu mieszkańców naszej aglomeracji. Dzięki zaawansowanym pracom na terenie budowy węzła przesiadkowego Grunwaldzka, już od poniedziałkowego poranka kierowcy wyjeżdżający z Poznania przejadą pod nowymi wiaduktami i kładką pieszo-rowerową. Cieszą także duże postępy w rejonie pętli autobusowej i parkingu Park&Ride

Częściowe otwarcie pozwoli na poprowadzenie ruchu w kierunku od Poznania do Plewisk.

- Pozostały układ czasowej organizacji ruchu nie zmieni się 3 lipca . Ul. Piwoniowa w dalszym ciągu będzie jednokierunkowa do ul. Grunwaldzkiej oraz nie będzie przejazdu między ul. Krobską i Twardogórską. Ul. Grunwaldzka od Wołczyńskiej pozostanie jednokierunkowa w stronę Plewisk, a ul. Wołczyńska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej w kierunku Fabianowa. Dojście na peron kolejowy na stacji Poznań Junikowo po stronie Plewisk możliwe przez teren budowy od ul. Grunwaldzkiej i osiedla

Tomasz Płóciniczak, wiceprezes PIM dodaje: - Zakończenie budowy całego węzła Grunwaldzka przewidziane jest na jesień, udostępnienie przejazdu w stronę Plewisk nastąpi więc wcześniej, niż zakłada harmonogram. Obecnie wykonawca skupia się na przygotowaniu jezdni pod wiaduktami oraz na dojazdach, by kierowcy mogli bezpiecznie skorzystać z nowego przejazdu, zapominając o opuszczonych szlabanach kolejowych, póki co w jednym kierunku. Nadal jednak będziemy mieć do czynienia z placem budowy i realizowane będą dalsze prace związane z docelowym układem drogowym, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności.