Kilka dni darmowego parkowania w Poznaniu. W majówkę w strefie płatnego parkowania staniemy za darmo

W majówkę parkujemy za darmo

We wtorek, 2 maja nie będą działać Strefa Płatnego Parkowania i Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. To oznacza, że kierowcy mogą bezpłatnie parkować w Centrum i wschodniej części Jeżyc od niedzieli, 30 kwietnia do środy, 3 maja.

Na terenie, gdzie funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania opłaty nie będą pobierane już od soboty, 29 kwietnia do środy, 3 maja.