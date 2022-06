Klimatyzacja w samochodzie. Jakie błędy kierowcy popełniają najczęściej? Zobacz!

Samochody wyposażone w klimatyzację w obecnych czasach nikogo nie dziwią. Wręcz przeciwnie. Praktycznie każde nowe auto jest w nią wyposażone. Nikogo nie trzeba przekonywać, że jazda w upalne dni z włączoną klimatyzacją jest przyjemna. Okazuje się jednak, że nie wszyscy umiejętnie korzystają z tej samochodowej funkcji. Wielu też zaniedbuje regularne przeglądy co jest błędem i może mieć wpływ na zdrowie osób korzystających z samochodu.

Remont dworców w Toruniu się oddala. Przetarg do powtórki

Toruń. Darmowe warsztaty kulinarne zero waste! Nauka gotowania bez marnowania

Latem, kiedy temperatury powietrza często przekraczają 30 stopni Celsjusza jazda samochodem z włączoną klimatyzacją jest praktycznie obowiązkowa. Pozwala kierowcom na komfortowe podróżowanie i pomaga dłużej zachować odpowiednią koncentrację za kierownicą. Okazuje się jednak, że tak jak o wszystko w aucie, także o klimatyzację trzeba dbać, by dobrze funkcjonowała.

Lato i klimatyzacja

Kiedy temperatury za oknem wrosną na tyle, by w samochodzie uruchamiać klimatyzację, warto znać kilka zasad, które sprawią, że urządzenie w pełni wykona swoje zadanie. Na początek warto pamiętać o tym, by wsiadając do rozgrzanego samochodu i włączając silnik, od razu nie uruchamiać klimatyzacji. Najpierw należy otworzyć okna i przejechać kilkaset metrów. Wszystko w celu wywiania z pojazdu nagrzanego powietrza. Chyba że przed uruchomieniem samochodu na kilka minut otworzymy jego drzwi. Efekt będzie podobny. Kiedy gorące powietrze zostanie wywiane, klimatyzacja może zostać włączona.