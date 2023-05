"Koci i ludzki dramat". Przedstawiciele fundacji zabezpieczyli ponad 20 zwierząt

Na terenie wsi pod Grodziskiem Wielkopolskim w środę, 10 maja, interweniowali przedstawiciele Fundacji Dla Zwierząt Bahati oraz Włochatej Chaty.

- Auto wypełnione kontenerami po sufit. Klatki na szpitalu wszystkie zajęte. Wiedziałyśmy, że jest źle, ale to nas kompletnie przytłoczyło. Łyse i głodne koty. Jeden wrak kota - ma uraz łapy. Tragiczne warunki życia człowieka, który trafił do hospicjum i pomocy już nie otrzyma. Jedyne co można zrobić to zabrać i pomóc jego kotom