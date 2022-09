Koczowisko dla bezdomnych naprzeciwko schroniska dla młodzieży w Poznaniu. Mieszkańcy się boją

Zapytaliśmy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości UMP czy są jakieś plany na wykorzystanie terenu.

- Obecnie prowadzone jest postępowanie podziałowe, które ma oddzielić (zgodnie z obowiązującym planem miejscowym) tereny przeznaczone pod drogi publiczne od terenów inwestycyjnych, docelowo przeznaczonych do sprzedaży. Postępowanie to prawdopodobnie zakończy się w listopadzie br. Następnie teren inwestycyjny będzie przygotowany do sprzedaży w 2023 r., zgodnie z planem zbycia