Kolejka Maltanka w Poznaniu otwiera nowy sezon. Ciuchcia będzie teraz kursować codziennie!

Kolejka Maltanka w Poznaniu: rozkład jazdy

Kolejka Maltanka to jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm. Co roku kursuje od końca kwietnia do końca września. Tak też będzie w tym roku. Sezon w 2023 roku rozpocznie się już w środę 26 kwietnia. Opiekę nad kolejką w tym sezonie objęła Posnania.