Kolejne tramwaje bujają się na wyremontowanej trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. "To normalne zjawisko"

Do sprawy wężykowania tramwajów, czyli sytuacji, w której poszczególne koła tramwaju, zamiast jechać prosto, bujają się na boki, wrócił twórca profilu Poznański Trójkąt Bermudzki. Udostępnił on na swoim profilu materiał, gdzie widać tramwaj Solaris Tramino. Pojazd, jadąc po łuku znajdującym się na estakadzie nad doliną Bogdanki, widocznie buja się na boki.

Materiał opatrzył on komentarzem: “ Za takie coś na wiadukcie nie powinien być prokurator? ”. Sytuacja ta wygląda na co najmniej niekomfortową dla osób przebywających w pojeździe. Ponadto jest to sytuacja niezrozumiała dla pasażerów w przypadku torowiska, które zostało zainstalowane zaledwie kilka miesięcy temu.

Tramwaje bujają się na trasie PST

Ta sytuacja to jednak nie jest jedyna bolączka torowiska. Pasażerowie podróżujący na co dzień tramwajami przez wyremontowaną trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju wskazują, że pojazdy podczas jazdy z pełną prędkością trzęsą się bardziej niż przed remontem. Pojedyncze z nich także mogą wpadać w wężykowanie.

Czy takie zjawisko jest niebezpieczne dla pasażerów i może doprowadzić do wykolejenia tramwaju? - Wężykowanie jest normalnym zjawiskiem występującym podczas jazdy pojazdów szynowych po prostych torach - stwierdził Maciej Szkudlarek. - Jest to wynikiem właściwej współpracy między kołami a szynami, co prowadzi do zjawiska samo-środkowania zestawów kołowych. Zagrożenie wykolejeniem zależy od różnych czynników fizycznych, takich jak oddziaływanie sił bocznych na siły pionowe na wózkach tramwaju - dodał.