Kolejni pasażerowie biorą przykład z obrony linii 15. Teraz oni chcą pozostawienia tramwaju na obecnej trasie!

Pasażerom linii tramwajowej 15 udało się wywalczyć utrzymanie jej przebiegu w planach nowego rozkładu jazdy na przyszły rok: m.in. pod petycją podpisało się ponad siedem tysięcy osób. ZTM zgodził się na odejście od planu zmiany, zapowiedział natomiast zmianę trasy linii 3. Teraz jej pasażerowie mobilizują się w obronie dotychczasowego przebiegu linii!

We wtorekc, 7 listopada Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że "wprowadził zmiany do projektu nowego układu linii tramwajowych planowanego do wdrożenia od początku 2024 r. Linia nr 15 pozostanie na trasie z Piątkowa do Junikowa, natomiast linia nr 3 połączy Naramowice i Winogrady z centrum oraz z Ratajami i Chartowem. Modyfikacja została poprzedzona dodatkowymi analizami, których celem było pełne wykorzystanie nowych możliwości i lepsze dopasowanie przebiegu linii do potrzeb, biorąc pod uwagę również zgłaszane opinie". Nowy, stały układ linii tramwajowych ma – zdaniem przewoźnika – zapewnić lepsze dopasowanie przebiegu linii tramwajowych do potrzeb pasażerów, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych możliwości wynikających z nowych inwestycji i kończących się remontów licznych fragmentów torowisk w Poznaniu takich jak: nowa relacja skrętna z ul. Towarowej w Św. Marcin, nowy układ węzła na pl. Gwarnym.

Do tego ma pozwolić na bezpośrednią jazdę w nowych relacjach: z ul. Głogowskiej w prawo w kierunku ul. Królowej Jadwigi, z centrum przez most św. Rocha do ronda Śródka, a także na zwiększenie możliwości wygodnego przesiadania się pomiędzy poszczególnymi liniami w systemie drzwi w drzwi przy jednej krawędzi przystankowej. Trzecim celem jest wzmocnienie linii 16 na odcinku od PST przez centrum i Polankę do os. Lecha.

Jedną z proponowanych zmian, było zdjęcie linii 15 z relacji Winogrady i Piątkowo z Junikowem, jednak przeciwko temu pomysłowi protestowali pasażerowie. Ich akcja objęła listy do ZTM i do prezydenta Jaśka Jaśkowiaka, a także petycję z ponad siedmioma tysiącami podpisów. Zobacz też: ZTM Poznań wysłuchał protestów pasażerów. Nie zmieni się trasa ważnej linii tramwajowej

ZTM uznał, że w trakcie analiz ważne było wsłuchanie się w głos pasażerów i w efekcie "podjęto decyzję o wprowadzeniu niewielkich zmian do wcześniejszego projektu stałego układu linii tramwajowych". – Nowy projekt uwzględnia postulaty pasażerów i rad osiedli dotyczące pozostawienia na obecnej trasie linii nr 15, łączącej bezpośrednio Piątkowo i Winogrady z Junikowem – informuje Zarząd Transportu Miejskiego. – Równocześnie dla wzmocnienia komunikacji pomiędzy północą Poznania a centrum i osiedlami położonymi po wschodniej stronie Warty zmieniona zostanie trasa tramwaju linii nr 3. „Trójka” pojedzie z Naramowic przez Winogrady i rondo Kaponiera do zrewitalizowanego centrum, a następnie przez most Św. Rocha, trasę kórnicką i os. Lecha do pętli Unii Lubelskiej. W przeciwnym kierunku pojedzie od Al. Marcinkowskiego przez 27 Grudnia i Fredry. Przy odpowiednim zsynchronizowaniu rozkładów jazdy linii nr 3 i 15 osiągnięty zostanie efekt w postaci solidnego wzmocnienia komunikacji w relacji obsługiwanej przez linię nr 16, tj. pomiędzy trasą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, a centrum i Polanką.

Według projektu, który miałby obowiązywać od nowego roku tramwaj linii 3 miałby pojechać na trasie: Błażeja – Naramowicka – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta - Rondo Kaponiera – Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – Kórnicka – Os. Lecha – Chartowo – Żegrze - Unii Lubelskiej, a w drodze powrotnej: Unii Lubelskiej - Żegrze – Chartowo – Os. Lecha – Kórnicka – Podgórna – Marcinkowskiego – 27 Grudnia – Fredry – Most Teatralny – Pułaskiego – Winogrady – Naramowicka - Błażeja. Zobacz też: Odcinkowy pomiar prędkości na A2 pod Poznaniem. Pierwsze mandaty mogą być jeszcze w tym miesiącu!

Teraz rozpoczęli protest pasażerowie linii 3 - zbierają podpisy pod petycją do ZTM o zachowanie jej dotychczasowego przebiegu. Powołują się na opinię dyrektora ZTM z września tego roku, chwalącego przebieg linii nr 3.

