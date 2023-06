Kolejny etap przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu. Będzie zamknięta dla samochodów!

– precyzuje Zarząd Dróg Miejskich. - Z ul. Mottego będzie można skręcić w ul. Kolejową zarówno w lewo, w stronę ul. Kanałowej, jak i w prawo, by dojechać do ul. Karwowskiego.

Objazd do ul. Głogowskiej prowadzi równoległą do ul. Kolejowej ulicą Łukaszewicza oraz ulicą Hetmańską

Zobacz też: Uruchomiono ruch na wiadukcie numer dwa węzła w Plewiskach

Kierowcy będą mieli czas, by zauważyć oznakowanie, bo na całej ulicy na czas przebudowy wprowadzone są ograniczenia prędkości do 20 km/godz. w związku z wprowadzeniem na ulicy strefy zamieszkania. To także oznacza, że na tym terenie piesi mają pierwszeństwo i oni mogą poruszać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni. Strefa zamieszkania wprowadziła też zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t oraz o szerokości przekraczającej 2,25 m, a także zakaz parkowania.