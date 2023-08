Kolejny rekord wysokości słoneczników w Wągrowcu! To niesamowite zjawisko wyrosło na działce Pana Grzegorza

Słoneczniki w Wągrowcu mają się całkiem dobrze. Rosną tak, że przewyższają właścicieli. I właśnie w tym temacie napisał do nas Pan Grzegorz, który ma działkę w kompleksie działek ROD im. Sz. Wachowiaka. Ponownie byliśmy zaskoczeni.

Słoneczniki wyrosły na wspaniałe okazy

To już kolejny ewenement w temacie słoneczników. Wcześniej pisaliśmy o Pani Agnieszce, która na swojej małej działce ma ich kilka - najwyższy, to ok. 3,5 metra. U Pana Grzegorza są nieco wyższe!

Nie nawoziłem, a jedynie podlewałem. Rosły właściwie same. Teraz tylko nieco je podwiązałem, bo, z powodu wysokości, za bardzo się przyginały do ziemi. Najwyższy ma, po wyprostowaniu 3 metry i 60 centymetrów!

- powiedział Pan Grzegorz